La Nouvelle-Zélande annonce avoir récemment signé son contrat de leasing avec Air Lease Corporation (ALC) pour deux Airbus A321XLR. La Royal New Zealand Air Force (RNZAF) avait décidé d’acquérir les deux monocouloirs long-courriers pour remplacer ses Boeing 757 vieillissants dans le cadre d’un contrat de location-vente d’une durée de six ans auprès du loueur californien.

Le contrat avait été annoncé le 21 août dernier et représente un investissement de quelque 620 millions de dollars néo-zélandais (300 millions d’euros), assorti de dépenses d’exploitation supplémentaires sur les quatre premières années (80,86 millions de dollars néo-zélandais, 39 millions d’euros).

« Le transport aérien stratégique est vital pour un pays comme la Nouvelle-Zélande. Répondre à des événements de toute nature, qu’il s’agisse d’opérations humanitaires, de déploiements de personnel de défense ou d’importantes délégations commerciales, continuera de servir les intérêts de la Nouvelle-Zélande » a expliqué Darryn Webb, le chef d’état-major de l’armée de l’air néo-zélandaise. « La capacité de vol à très long rayon d’action de l’Airbus A321XLR améliorera également notre aptitude à mener des missions cruciales en Antarctique avec une sécurité et une fiabilité accrues » a-t-il ajouté.

Les deux monocouloirs long-courriers doivent être opérationnels au début de l’année 2028. Ils seront motorisés par des PW1100G-JM de Pratt & Whitney. La flotte d’Airbus A321XLR sera basée à la base aérienne d’Auckland et exploitée par l’escadron n° 40. L’armée de l’air néo-zélandaise précise également que les deux appareils seront aménagés pour pouvoir accueillir environ 120 passagers et qu’ils pourront emporter 9 100 kilogrammes de fret.

Les deux actuels 757-200 avaient été achetés d’occasion en 2003 et affiche un âge de 32 ans. Selon la RNZAF, ils sont devenus « davantage sujets aux pannes et nécessitent plus de temps pour leur entretien courant ».

Pour rappel, la compagnie aérienne Air New Zealand est aussi un important opérateur des monocouloirs Airbus, avec 33 exemplaires en flotte, dont 10 A321neo et 6 A320neo.