ACIA Aero Leasing a livré deux ATR 72-600 à PNG Air dans le cadre du programme de modernisation et de standardisation de la flotte du transporteur de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les biturbopropulseurs seront déployés sur les lignes intérieures du pays, renforçant les services vers les aéroports éloignés et régionaux qui dépendent fortement de la connectivité aérienne.

Ces dernières livraisons s’inscrivent dans le cadre d’un plan plus large visant à passer d’une flotte mixte de Dash 8 et d’ATR à une flotte homogène d’ATR 72-600. Selon la compagnie et les documents réglementaires, la compagnie aérienne a l’intention de retirer ses DHC-8-100 d’ici la fin 2026, au fur et à mesure de l’arrivée d’ATR 72-600 supplémentaires, ce qui réduira la complexité de la flotte et les besoins de maintenance.

Basée à Port Moresby, PNG Air exploite actuellement un réseau de plus de 20 destinations. L’expansion de la flotte d’ATR 72-600 devrait augmenter la capacité disponible et la fiabilité opérationnelle sur les secteurs à haute fréquence tels que Port Moresby-Lae et Port Moresby-Mt Hagen.

La compagnie aérienne de Papouasie-Nouvelle-Guinée avait entamé sa transition vers la famille ATR en 2015. Elle exploite actuellement une flotte composée de 7 ATR 72-600 et de 3 DHC-8-100.