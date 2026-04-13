Tupolev a présenté un nouveau concept d’avion gros-porteur long-courrier lors du 20e Russian Project Forum organisé à Kazan du 8 au 10 avril. Baptisé Tu-454, le projet est apparu sous la forme d’un modèle réduit exposé sur le stand de l’avionneur. Il préfigure un biréacteur à large cabine positionné sur le segment des Boeing 787 et Airbus A350, selon plusieurs médias russes et spécialisés.

Le Tu-454 serait propulsé par deux turboréacteurs PD-26 de nouvelle génération, développés spécifiquement par UEC‑Aviadvigatel pour les besoins d’appareils long-courriers de taille intermédiaire, plus capacitaire que les appareils de la famille MC-21.

Les médias russes comparent sa future capacité et son rayon d’action à ceux des 787 et A350, soit typiquement 250 à 350 passagers sur près de 15 000 km, mais aucune donnée officielle chiffrée propre au Tu-454 n’a été publiée à ce stade

Ce projet intervient dans le prolongement des travaux menés par la holding publique UAC sur son gros-porteur long-courrier WBLA (Wide-Body Long-Range Aircraft), breveté depuis l’année dernière avec des configurations de 236 à 320 sièges et une autonomie pouvant atteindre environ 13 600 km.

Après le retrait russe du programme sino-russe CR929/C929, le Tu-454 montre la volonté des industriels russes de définir une solution nationale de remplacement pour les gros-porteurs occidentaux, sans annonce pour l’instant de calendrier, de financement ni de lancement de programme.

Pour rappel, la Russie ne peut plus légalement acquérir d’avions occidentaux, ni leurs pièces détachées, en raison des régimes de sanctions imposés après l’invasion de l’Ukraine en février 2022.