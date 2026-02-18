Collins Aerospace a présenté un nouveau concept pour les cabines des gros-porteurs. Il propose en effet une solution baptisée Skynook, qui permettrait d’optimiser l’espace à l’arrière des gros-porteurs en proposant un produit différenciant aux passagers. Le concept fait partie des finalistes des Crystal Cabin Awards, qui récompensent les meilleures innovations en cabine.

Skynook imagine créer un espace un plus privé à l’arrière de l’avion, là où le fuselage se rétrécit légèrement et ne permet plus d’installer le lot classique de trois sièges sur la dernière rangée, ne laissant la place que pour deux sièges et un espace inutilisé au niveau de la paroi latérale.

La solution de Collins Aerospace propose tout d’abord l’installation d’une tablette latérale, convertible et sur mesure sur le fauteuil situé à proximité de la paroi. Elle permettrait de fixer un siège auto, un berceau, une cage de transport pour animaux ou un espace pour un animal d’assistance à côté du passager. A cela s’ajoute un séparateur déployable côté couloir, qui permet de privatiser un petit peu l’espace en offrant une barrière visuelle et sonore, isolant les passagers de l’allée, des files d’attente pour les toilettes et des cuisines.

Collins Aerospace estime que cette solution pourrait particulièrement convenir aux familles voyageant avec un bébé, aux passagers voyageant avec un animal, aux personnes avec une sensibilité sensorielle accrue ou d’autres qui transportent des objets fragiles qui ne peuvent pas être mis en soute.