American Airlines a confirmé que toutes ses futures livraisons d’Airbus A321neo continueront d’être équipées de moteurs LEAP‑1A de CFM International, la coentreprise formée à 50/50 entre GE Aerospace et Safran Aircraft Engines.

Cet accord, annoncé le 19 février, porte sur 120 nouveaux exemplaires de l’Airbus A321neo et sur 35 A321XLR, sa variante à long rayon d’action, des appareils issus d’une commande passée en mars 2024 et attendus d’ici 2032.

Outre la fourniture des LEAP, le motoriste franco-américain assurera la maintenance à long terme des moteurs via un contrat de services dédié.

American Airlines dispose en outre d’options sur 116 appareils supplémentaires de la famille A320neo, qui seraient eux aussi équipés de LEAP‑1A en cas d’exercice.

La compagnie aérienne américaine aligne déjà 84 A321neo et A321XLR.