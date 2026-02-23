AerFin, spécialiste britannique de la gestion d’actifs aéronautiques, annonce avoir finalisé l’acquisition d’un Airbus A330 équipé de moteurs CF6‑80 de GE, consolidant sa stratégie d’investissement sur les gros-porteurs à forte demande de la part des opérateurs et du marché de l’après-vente.

La transaction, conclue fin 2025, s’inscrit dans la continuité des opérations menées ces dernières années par la société britannique sur la famille A330, après plusieurs rachats d’A330‑200 destinés au démantèlement et à l’approvisionnement en pièces.

AerFin précise d’ailleurs que grâce à ses dernières acquisitions, le nombre total de cellules et de moteurs acquis depuis sa création s’élève désormais à 449.

L’appareil et ses moteurs doivent alimenter l’inventaire de pièces de rechange et de moteurs de rechange d’AerFin, afin de soutenir les exploitants d’A330 encore en service dans le monde.

Pour rappel, AerFin avait mené à bien un important chantier de démantèlement à l’aéroport international de Hong Kong (HKIA) l’année dernière, avec six anciens A330-200 du groupe HNA.