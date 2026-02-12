L’affaire qui secoue Dassault Aviation sur les soupçons d’espionnage de la part d’un monteur-câbleur intérimaire sur la chaine Rafale de la nouvelle usine de l’avionneur à Cergy n’est pas à prendre à la légère. L’espionnage industriel touche particulièrement l’industrie aéronautique et la défense, deux secteurs dans lesquels la France reste en pointe au niveau mondial.

Sans présumer des résultats de l’enquête de Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), il est clair que les risques ne concernent pas uniquement les bureaux d’études …