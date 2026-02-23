Bombardier a annoncé l’acquisition de Velocity Maintenance Solutions (VMS), fournisseur américain de maintenance, réparation et révision (MRO) spécialisé dans l’aviation d’affaires, via sa filiale Learjet Inc.

L’opération, finalisée le 9 février, s’inscrit dans l’élargissement du réseau de services de l’avionneur canadien, notamment pour le support des avions immobilisés au sol (AOG).

Les termes financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés.



VMS est basé à New Castle, Delaware, sur l’aéroport de Greater Wilmington (ILG) à New Castle (Delaware). L’entreprise exploite un hangar de plus de 3000 mètres carrés et s’appuie sur une flotte de 14 camions de maintenance mobiles déployés à travers les États‑Unis pour des interventions sur site et pour des situations d’AOG.

Elle dispose de capacités sur les familles d’avions Bombardier, mais aussi pour des appareils de Dassault Aviation, Gulfstream, Embraer et Textron.