Transports Canada, Aviation civile (TCAC) a accordé la certification de type à l’Airbus H175, autorisant désormais son exploitation au Canada et ouvrant l’accès à ce marché pour l’hélicoptère super-medium européen.

L’approbation couvre l’ensemble des missions civiles visées par l’appareil, notamment l’énergie offshore, la recherche et sauvetage, les services médicaux d’urgence, l’aviation privée et d’affaires ainsi que les missions parapubliques.

Le H175 était déjà certifié par l’AESA et l’autorité chinoise CAAC, avec une flotte totalisant environ 300 000 heures de vol depuis son entrée en service en 2014.

Aucun opérateur canadien n’a pour l’instant indiqué officiellement vouloir s’équiper de H175.