Magnetic Trading, filiale de Magnetic Group, a acquis deux Airbus A320-214 (MSN 1530 et 1540, ex-Allegiant, CFM56), auprès de Stratton Aviation, afin de soutenir le développement de sa stratégie de négoce et de démantèlement aux États-Unis.

Les appareils sont parqués sur la plateforme Brunswick Executive Airport (Maine), en cours de préparation pour un démantèlement qui sera réalisé dans le centre MRO de Stratton Aviation sur place.

Magnetic Trading entend ainsi élargir son stock de composants A320 destinés aux opérateurs et MRO, en particulier sur le marché nord-américain.