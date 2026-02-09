EgyptAir, la compagnie nationale égyptienne, a réceptionné son premier Airbus A350 à Toulouse ce 9 février. Il s’agit du premier A350-900 des 16 exemplaires commandés, devenant ainsi la compagnie de lancement du gros-porteur long-courrier de dernière génération d’Airbus en Afrique du Nord. MSN 767 (immatriculé SU-GGE) a déjà rejoint l’aéroport international du Caire.

Le nouvel appareil est aménagé avec une cabine bi-classe comprenant 30 suites Business avec accès direct au couloir et 310 sièges en classe économique.

Les A350 contribueront à la modernisation de la flotte long-courrier de la compagnie et à l’expansion de son réseau grâce à de nouvelles liaisons directes entre sa base du Caire et la côte ouest des Etats-Unis (Los Angeles), ainsi que vers de l’Asie du Nord. Les A350-900 de la compagnie porte-drapeau égyptienne prendront progressivement la place de ses actuels Triple Sept, avec des expirations de bail intervenant à partir de la fin de l’année.

EgyptAir est déjà un important opérateur de la gamme d’avions commerciaux d’Airbus, avec huit A320neo, sept A321neo et onze appareils de la famille A330 en service, dont cinq A330-200P2F (sans oublier les appareils de sa filiale Air Cairo).

La compagnie nationale égyptienne avait choisi l’A350 d’Airbus lors de l’édition 2023 du salon aéronautique de Dubaï avec une commande ferme pour 10 exemplaires. Six autres appareils avaient été ajoutés à cette commande lors du dernier Salon du Bourget, avec la conversion des options.

La famille A350 d’Airbus totalisait quant à elle 1529 exemplaires commandés par 67 clients au 31 janvier, dont 698 livrés.