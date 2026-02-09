Taïwan a décidé de commander 10 avions de transport tactique C‑130J Super Hercules de Lockheed Martin auprès des États-Unis pour remplacer une partie de sa flotte de C‑130H vieillissants.

Selon des médias taïwanais citant le ministère de la Défense nationale, l’armée de l’air de la République de Chine (ROCAF) a renoncé à un important programme de modernisation de ses C‑130H jugé trop coûteux (programme Taiwu Mountain III).

Les C‑130J seront affectés aux missions les plus exigeantes, notamment les opérations de nuit, tandis que les C‑130H recevront des mises à jour limitées pour des transports de routine. Un exemplaire C‑130HE dédié aux missions électroniques restera également opérationnel.

La vente des Super Hercules devra être approuvée par les autorités américaines dans le cadre du mécanisme Foreign Military Sales (FMS).

Pour rappel, Taipei prévoit d’investir quelque 40 milliards de dollars entre 2026 et 2033 pour financer des achats d’armement et de matériels de défense, majoritairement auprès des États-Unis.