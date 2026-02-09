AerCap, leader mondial du leasing aéronautique, a publié ses résultats financiers pour 2025. L’exercice a été particulièrement marqué par un bénéfice net de 3,8 milliards de dollars, soit un nouveau record pour le groupe. Le bénéfice net ajusté s’établit pour sa part à environ 2,7 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires total atteint 8,52 milliards de dollars, en progression de 7% sur un an, porté par les revenus de baux, ceux de la maintenance et les gains de cession.

AerCap a réalisé 3,9 milliards de dollars de cessions d’actifs en 2025, avec 819 millions de dollars de plus‑values, tout en récupérant 1,5 milliard de dollars au titre de recouvrements liés au conflit en Ukraine, notamment sous forme de produits de règlements d’assurance.

Le groupe a également mené 705 transactions d’actifs aéronautiques l’année dernière (avions, moteurs et hélicoptères), dont 240 ont été finalisées au seul quatrième trimestre. Au total, le loueur a signé 371 contrats de location, réalisé 145 acquisitions et conclu 189 cessions.

Enfin, AerCap a ajouté 103 avions commerciaux à son carnet de commandes auprès des OEM l’année dernière (commandes fermes et options).