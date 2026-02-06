Transavia France a mis à plat les nouveautés de son offre domestique, qui entreront en vigueur le 29 mars. C’est à cette date en effet qu’Air France fermera ses opérations domestiques à Orly (hors délégation de service public sur la Corse) et que sa low-cost reprendra cette activité. Si les fréquences prévues vers les principales lignes de l’ancienne « Navette » avaient déjà été dévoilées, Transavia France les a confirmées, tout en annonçant des modifications produit qui étaient à l’étude.

A l’entrée en vigueur du programme été IATA, Transavia France proposera ainsi jusqu’à huit vols quotidiens entre Paris Orly et Nice, ainsi qu’entre Orly et Toulouse. La ligne Orly – Marseille sera quant à elle moins dense, avec deux vols quotidiens. Air France continuera en parallèle de desservir ces grandes villes de province depuis CDG, à raison de douze rotations quotidiennes vers Nice et Toulouse, et dix vers Marseille. Ces vols ont notamment vocation à faciliter les correspondances vers ses opérations long-courrier.

Il y a quelques mois, Transavia France avait expliqué que ce « transfert » des opérations domestiques d’Air France à Orly allait de pair avec un changement de stratégie pour elle-même. Reprenant des lignes très orientées vers les voyageurs d’affaires, elle se devait en effet d’adapter son offre, non seulement en proposant des fréquences suffisamment soutenues mais également des services qui permettraient au groupe de conserver cette clientèle, qui ne se serait pas naturellement tournée vers Transavia autrement.

Après avoir retouché son identité visuelle pour véhiculer une image plus pertinente pour sa nouvelle cible, elle va optimiser son organisation à Orly pour proposer davantage d’appareils au contact et des départs depuis Orly 2 (d’où partaient les vols Air France). Son produit Max évolue également pour permettre une modification gratuite du vol jusqu’à une heure avant le départ sur le même jour, sur la même destination. Les passagers pourront également profiter d’un accès gratuit au salon des aéroports de Nice, Toulouse, Marseille et Montpellier dès le 29 mars 2026, puis au nouveau salon Transavia d’Orly cours du printemps.