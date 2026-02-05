Ce ne pouvait être qu’une question de temps. Le C919 de COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) est désormais véritablement une famille de monocouloirs avec l’apparition bien discrète d’un nouveau membre.

Quelques photos nocturnes, plus ou moins fuitées, montrent en effet un C919-600 assemblé à l’extérieur des installations de l’avionneur chinois à Pudong (Shanghaï) fin janvier, un appareil qui semble raccourci de 6 cadres par rapport à l’actuelle version en service (2 cadres en moins à l’avant et 4 cadres en moins à l’arrière).

Étonnement, COMAC n’a pas été très prolixe sur le sujet lors du salon de Singapour…