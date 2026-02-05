Le successeur de l’A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) d’Airbus avance. La division Commercial Aerospace de ST Engineering et Airbus Defence and Space ont profité du salon aéronautique de Singapour pour signer un protocole d’accord (MoU) portant sur la modification de la cabine d’un Airbus A330 MRTT+ destiné à un opérateur qui n’a pas été dévoilé.

À ce jour, le seul client désigné de l’A330 MRTT+ est la Thaïlande, avec un exemplaire commandé pour la Force aérienne royale thaïlandaise (RTAF) l’année dernière.

L’accord prévoit que la société aéronautique singapourienne fournira l’ensemble des services de conception technique, d’ingénierie, de certification et de modification physique nécessaires pour l’aménagement de la cabine…