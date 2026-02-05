SAS serait en négociations avec Airbus et Boeing en vue de passer une importante commande de gros-porteurs. C’est ce qu’a déclaré son directeur général Anko van der Werff lors d’un entretien accordé à l’agence Bloomberg. La compagnie scandinave souhaiterait ainsi stimuler la demande pour des voyages long-courrier au départ de Copenhague.

Elle étudie la possibilité d’acquérir des 787 ou des 777X de Boeing, ou des A350 ou des A330neo d’Airbus. Sans préciser le nombre d’appareils envisagé, le CEO affirme qu’il s’agit d’un volume suffisamment important pour être très intéressant pour les industriels.

Actuellement, la flotte long-courrier de SAS repose entièrement sur Airbus : elle compte cinq A350-900 et huit A330-300. Elle travaille déjà à augmenter ses capacités sur le réseau transatlantique, notamment vers les Etats-Unis, ainsi que vers les capitales asiatiques.

La compagnie devrait voir le groupe Air France-KLM devenir son actionnaire principal au second semestre de cette année.