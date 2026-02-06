LATAM semble être convaincu par les bénéfices d’AeroSHARK. La compagnie sud-américaine a décidé d’équiper les cinq derniers appareils de sa flotte de 777-300ER du film développé par BASF et Lufthansa Technik pour améliorer l’écoulement de l’air le long du fuselage et réduire la consommation de carburant.

LATAM a été la première compagnie en dehors du groupe Lufthansa à tester AeroSHARK. Elle en a équipé cinq de ses dix 777-300ER depuis 2024 et vient de décider d’étendre le produit à toute sa sous-flotte. Le dernier appareil sera modifié en 2027.

« Les résultats probants obtenus avec le premier avion nous donnent la confiance nécessaire pour déployer cette solution à plus grande échelle, afin de réduire la consommation de carburant et les émissions tout en maintenant les normes opérationnelles les plus élevées. Cette initiative s’inscrit pleinement dans notre stratégie à long terme visant à exploiter une flotte plus efficace et plus durable », affirme Nicolas Seitz, responsable de la flotte et des projets chez LATAM Airlines Group.

AeroSHARK est un film qui reproduit les micro-nervures de la peau de requin. Orientées avec précision le long du flux, ici d’air, elles en optimisent l’écoulement et permettent une réduction de la traînée de 1 %. Sur un Boeing 777-300ER, ce film peut être appliqué sur une surface de 950 m², sur la quasi-totalité du fuselage et des nacelles. Lufthansa Technik et BASF Coatings espèrent pouvoir étendre son utilisation à de nouveaux types avions et travaillent notamment à son application sur Airbus A330ceo – pour le moment, la solution est certifiée sur 777-200ER, 777-300ER, 777F et 747-400. Les partenaires étudient aussi la possibilité de modifier des zones plus étendues des appareils. Ils estiment qu’avec une expansion maximale de la technologie, un potentiel d’économies réaliste serait compris entre 2 % et 3 %.