C’est dans un contexte géopolitique particulièrement instable que s’ouvrira le 10e salon aéronautique de Singapour la semaine prochaine, premier grand rendez-vous de l’année pour le secteur.

L’Asie-Pacifique reste la région qui affiche la croissance la plus rapide du transport aérien, une croissance qui s’annonce d’ailleurs des plus dynamiques pour les seuls pays de l’ASEAN au cours des 20 prochaines années, avec un triplement du trafic attendu. Les projets aéroportuaires d’envergure (Terminal 5 de Changi, T2 Concourse à Hong Kong, nouvel aéroport Long Thành à Hô Chi Minh-Ville, nouvel aéroport de Manille…) sont bien là pour nous le rappeler.

Il va de soi que les attentes des avionneurs seront fortes à Singapour, même si de nombreuses compagnies de la région ont déjà fait leurs emplettes ces dernières années, après une longue période difficile au sortir de la pandémie. Et les attentes des compagnies aériennes asiatiques seront toutes aussi grandes vis-à-vis d’Airbus et Boeing …