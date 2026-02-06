L’année commence doucement pour Airbus. Après la frénésie du mois de décembre, l’avionneur européen a livré dix-neuf avions à une quinzaine de clients en janvier. Ces appareils se sont répartis entre trois A220-300, cinq A320neo, dix A321neo et un A350-900 (pour Swiss).

Le carnet de commandes s’est en parallèle de nouveau étoffé, avec des commandes pour 49 appareils. Airbus a notamment enregistré l’acquisition de la trentaine d’A320/321neo annoncée par Spring Airlines en fin d’année.

Il a également reçu un nouvel engagement du groupe IAG pour une dizaine d’A320/321neo. La famille de monocouloirs a par ailleurs enregistré deux commandes pour huit A321neo au total de la part de deux compagnies qui n’ont pas été identifiées.

Enfin, Air Algérie a décidé d’accroître sa commande d’A330-900 d’un appareil, la portant à neuf. Trois sont déjà en service.