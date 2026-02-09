La compagnie saoudienne flynas va exporter son modèle en Syrie. Dans le cadre d’accords de coopération et d’investissement stratégique entre l’Arabie saoudite et la Syrie, la compagnie aérienne low-cost a signé un accord avec l’Autorité générale syrienne de l’aviation civile pour créer une nouvelle compagnie aérienne, qui s’appellera flynas Syria. Elle précise que les procédures de certification sont en cours de finalisation.

flynas Syria prendra la forme d’une coentreprise détenue à 51 % par l’Autorité générale syrienne de l’aviation civile et à 49 % par flynas. Elle devrait être opérationnelle dès le quatrième trimestre de cette année.

La nouvelle compagnie devrait desservir le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Europe. flynas ne précise pas quel type d’appareils doit composer sa flotte. De son côté, elle exploite en majorité des Airbus A320neo (61 en service aujourd’hui), mais aussi six A320, trois 737-800 de Boeing et deux A330-300. Elle détient également des commandes pour une centaine d’A320neo supplémentaires, 36 A321neo et quinze A330-900.

« Nous sommes fiers d’apporter notre expérience pionnière dans le domaine de l’aviation low-cost au marché syrien, en créant une compagnie aérienne low-cost de classe mondiale qui contribue à la connectivité régionale et internationale de la Syrie et fait progresser le secteur de l’aviation civile dans ce pays. La position géographique unique de la Syrie et son potentiel touristique en font une plaque tournante essentielle pour le transport aérien », estime Bander Almohanna, le directeur général de flynas, qui ajoute : « nous travaillons à un rythme accéléré pour mener à bien les procédures d’octroi de licence nécessaires. »