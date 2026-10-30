Airbus reste confiant en sa capacité à atteindre les objectifs qu’il s’est fixés sur l’année. Si le troisième trimestre a été légèrement moins porteur que prévu en raison des difficultés dans la chaîne d’approvisionnement, la performance financière reste très solide sur les neuf premiers mois de 2026.

Au troisième trimestre, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires en baisse de 2 % en raison d’un nombre moins élevé que prévu des livraisons d’avions commerciaux, qui a aussi pesé sur l’EBIT ajusté. Celui-ci a baissé de 9 %, également entraîné par une baisse des livraisons d’hélicoptères et un mix moins favorable des livraisons dans les deux divisions. L’intégration d’une partie des activités de Spirit AeroSystems a enfin eu un impact. Au contraire, la hausse des activités de la section Défense a partiellement compensé.

Sur neuf mois, le chiffre d’affaires d’Airbus est en hausse de 7 % à 50,6 milliards d’euros, porté par la hausse des livraisons de la division Aviation commerciale et des services sur cette période, ainsi que par l’augmentation des volumes de commandes de la division Défense. L’EBIT ajusté est en hausse de 8 %.

Malgré les ralentissements dans la chaîne d’approvisionnement, les objectifs de production sont confirmés. Airbus compte ainsi toujours livrer environ 870 appareils sur 2026, même si la fin d’année va de nouveau voir ses usines fonctionner à plein régime. A moyen terme, il continue de viser la production de 70 à 75 appareils de la famille A320neo par mois à partir de la fin de l’année, de treize A220 par mois en 2028, douze A350 la même année et cinq A330neo en 2029.