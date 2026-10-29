Toujours dans l’objectif de consolider le transport aérien intérieur japonais, le groupe ANA envisage d’intégrer RegionalPlus Wings. Il a signé un protocole d’accord avec la compagnie, coentreprise de ses partenaires Airdo et Solaseed Air, en vue d’en faire une filiale à 100 %.

Si les négociations aboutissent et que les conditions sont remplies, la transaction se fera par un échange d’actions d’ici le 1er avril 2027.

RegionalPlus Wings a été créée en octobre 2022 par Airdo et Solaseed Air. La première gère principalement son réseau depuis Hokkaido, la seconde depuis Kyushu et Okinawa. ANA détient déjà une participation dans le capital de la compagnie, ayant auparavant participé aux sauvetages d’Airdo puis de Solaseed.

Ces discussions s’inscrivent dans le cadre du plan du gouvernement japonais pour redresser le transport aérien intérieur. Confronté au déclin de la population japonaise et de la demande pour les voyages d’affaires, tout en subissant la hausse des coûts du carburant et de la main d’œuvre, le secteur est en effet en grande difficulté. Le ministère des infrastructures et des transports (MLIT) avait fait réaliser une étude pour déterminer les actions à encourager et lever certaines restrictions sur ce type de rapprochement avec les grandes compagnies japonaises.