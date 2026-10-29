AerCap a annoncé la signature de contrats de location avec Turkish Airlines portant sur deux Boeing 777-300ERSF (Special Freighter) le 29 octobre. Les livraisons à la compagnie porte-drapeau turque sont prévues entre mars et septembre 2027. L’origine des appareils n’a pas été précisée.

Les 777-300ER seront convertis en avions cargo dans les installations d’Etihad Engineering à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, conformément à l’accord signé en 2021 entre Israel Aerospace Industries (IAI), détentrice du STC, et la société MRO émiratie.

Selon Peter Anderson, directeur commercial d’AerCap, ces deux appareils apporteront une capacité cargo supplémentaire à Turkish Airlines.

« L’installation dédiée à la conversion des appareils 777-300ERSF, située au sein du centre de maintenance, réparation et révision (MRO) d’Etihad Engineering à Abu Dhabi, constitue une plateforme régionale stratégique ; elle permet en effet de réaliser la conversion de ces avions au Moyen-Orient avant leur livraison à Turkish Airlines » a-t-il expliqué.

Le 777-300ERSF est le tout premier programme de conversion cargo concernant le Boeing 777-300ER. Il offre une capacité de charge utile de 100 tonnes et un volume de chargement de 811 m3, un volume 25% supérieur à celui offert par les 777F.

La flotte de Turkish Cargo est aujourd’hui composée de 10 A330-200F et de 12 Boeing 777F. Elle attend aussi 5 Airbus A350F fermes (avec 5 droits d’achat supplémentaires).