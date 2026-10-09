Airbus a inauguré le 8 octobre son usine rénovée d’El Puerto de Santa María, en Espagne, achevant le regroupement de ses deux sites de la baie de Cadix. Le site industriel rassemble désormais les équipes et les lignes de production qui étaient auparavant réparties entre El Puerto et Puerto Real. Il emploie 750 personnes.

Le site a été agrandi de 4 000 m2 pour accueillir les lignes transférées des programmes A320, A330 et A350. Airbus a également acquis une parcelle destinée aux activités logistiques et construit de nouveaux bâtiments de services.

Engagé en 2021, ce regroupement a représenté un investissement supérieur à 90 millions d’euros selon le quotidien espagnol El País.

L’avionneur européen a mis en avant le niveau élevé d’automatisation des procédés du site pour accompagner les montées en cadence.

Le site unifié de Cadix produit aussi des pièces pour l’A400M, l’A330 MRTT, le C295 et l’Eurofighter. Il réunit ainsi des activités relevant des branches Avions commerciaux et Defence and Space du groupe.