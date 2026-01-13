Le mois de décembre a assurément été intense au niveau des livraisons pour Airbus, mais les équipes commerciales de l’avionneur, menées par Benoît de Saint-Exupéry, n’auront assurément pas chômé.

Le numéro un mondial des avions commerciaux a en effet vendu 203 appareils lors du dernier mois de l’année dernière. Ces nouvelles commandes ont été constituées de 14 contrats distincts et portent sur 9 A220 (client non divulgué), 152 appareils de la famille A320neo (46 A320neo et 106 A321neo), 2 A330-200 (futurs A330 MRTT), 4 A330-900 (client non divulgué), 31 A350-900 (6 pour Ethiopian, 20 pour Air Europa et 5 autres pour un client non divulgué) et 5 A350-1000 (China Airlines).

Pour rappel, la compagnie espagnole Air Europa avait signé un protocole d’accord avec Airbus lors du salon de Dubaï, envisageant de commander jusqu’à quarante A350-900. Une partie de cette commande est désormais réalité.

Pour les monocouloirs de la famille A320neo, les plus importants contrats ont concerné Air China (60 A321neo), le loueur CALC (30 A320neo), Qantas (20 A321neo supplémentaires) et un client non dévoilé (24 A321neo).

Airbus a cependant subi des annulations pour 12 A321neo et 2 A330-900 au mois de décembre.

L’avionneur a vendu tout juste 1000 appareils l’année dernière (889 en commandes nettes, en retirant les annulations), à comparer aux 878 appareils de l’année précédente (826 en commandes nettes). Le backlog de la division Airbus Commercial atteint ainsi le nouveau record de 8 754 avions restant à livrer (au 31 décembre 2025).