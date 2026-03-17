Le loueur de Singapour Avation a décidé d’augmenter ses engagements auprès d’ATR. Il a converti, le 16 mars, les droits d’achat qu’il détenait sur cinq ATR 72-600, depuis une commande initiale signée en 2011.

La livraison des appareils doit avoir lieu en 2028 et 2029.

ATR souligne que le loueur détient un portefeuille de 27 de ses biturbopropulseurs. Par ailleurs, Avation a placé des appareils auprès de trois nouveaux opérateurs ces six derniers mois, ce que l’avionneur voit comme le signe d’une demande qui se maintient.

« Les prévisions du secteur et les analystes indépendants prévoient une demande de plus de 2 000 nouveaux turbopropulseurs au cours des deux prochaines décennies pour répondre aux besoins mondiaux de remplacement et de croissance de flotte », confirme Jeff Chatfield, président exécutif d’Avation.