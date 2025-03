Airbus annonce avoir livré un total de 40 avions commerciaux au mois de février. Il s’agit dans le détail de 4 A220, 1 A319neo (Tibet Airlines), 12 A320neo, 20 A321neo, de 2 A330-900 (Malaysia Airlines via CIT et Delta Air Lines) et 1 A350-900 (Air France via ACG).

Comme pour le mois de janvier, le nombre de livraisons de monocouloirs de la famille A320neo est en net retrait par rapport aux derniers mois de l’année dernière, toujours impacté par la faible disponibilité des moteurs. Pour rappel, l’avionneur européen avait réussi à livrer 123 appareils en décembre dernier, dont 92 appareils de la famille A320neo.

Pour les deux premiers mois de l’année, Airbus aura ainsi livré 65 appareils, dont 53 monocouloirs de la famille A320neo et 7 A220.

Du côté des commandes, Airbus a vendu 14 A321neo au mois de février, dont 6 nouveaux exemplaires destinés à Korean Air. Les 8 autres appareils sont destinés à un client qui n’a pas été divulgué. Le total des commandes depuis le début de l’année s’établit désormais à 69 appareils (en brut) et à 65 en commandes nettes (1 A220-100 et 3 A320neo avaient été annulés en janvier).