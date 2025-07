Le rapport préliminaire sur l’accident du 787-8 d’Air India à Ahmedabad survenu le 12 juin dernier a été publié par le Bureau d’Enquête sur les Accidents d’Aviation (AAIB) indien, conformément à l’Annexe 13 à la Convention relative à l’aviation civile internationale (OACI).

Le Journal de l’Aviation estime que les premiers résultats de l’enquête sont suffisamment explicites quant à la cause de la catastrophe et a décidé de ne plus participer à sa couverture médiatique, le sujet s’éloignant désormais du domaine de la sécurité des vols et du secteur de l’industrie aéronautique.

Le rapport préliminaire de l’AAIB est téléchargeable ici.