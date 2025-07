Airbus a livré un total de 63 avions commerciaux à 35 clients au mois de juin, signant ainsi l’un de ses meilleurs mois depuis le début de l’année.

Ces livraisons ont consisté en 12 A220-300, 43 monocouloirs de la famille A320neo (20 A320neo et 23 A321neo, dont le premier A321XLR de Qantas), 2 A330-900 (Kuwait Airways et Malaysia Airlines via CIT), 5 A350-900 (Emirates, Air France, Lufthansa, Delta Air Lines et Sichuan Airlines) mais aussi en un unique A330-200 qui sera transformé par Airbus Defense and Space en A330 MRTT pour l’Aviation royale canadienne (ARC).

Depuis le 1er janvier, Airbus a ainsi livré un total de 306 avions commerciaux à 65 clients dans le monde.

Du côté des commandes, Airbus a également enregistré un bon mois de juin avec 203 nouveaux avions commerciaux dans son carnet, avec notamment des contrats annoncés lors du dernier salon du Bourget (40 A220 pour LOT, 27 A321neo pour ANA Holdings, 40 avions pour AviLease, 25 A350-1000 pour Riyadh Air, ainsi que 10 autres pour Starlux) mais aussi avec les quelque 61 A330neo destinés à IAG, VietJet et Malaysia Airlines (via MAB Leasing). Les ventes de gros-porteurs totalisent 106 appareils en juin, plus de la moitié des commandes du mois.

L’avionneur européen a cependant indiqué que les 7 A350F commandés par Air Lease Corporation (ALC) avaient été effacés de son carnet de commandes. Ces appareils avaient été commandés en 2021.

Airbus totalise ainsi un total de 494 appareils en commandes brutes depuis le début de l’année (au 30 juin), 402 en tenant compte des annulations. Le backlog s’établit quant à lui désormais à 8754 appareils restant à livrer.