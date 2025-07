Le moins que l’on puisse dire c’est qu'AirAsia entend bien reprendre le chemin de la croissance sur les vols low-cost long-courriers.

Le groupe malaisien a signé un protocole d’accord avec Airbus le 4 juillet à Paris portant sur l’acquisition de 50 A321XLR (Xtra Long Range), avec des droits d’achats pour 20 exemplaires du même type. Cet accord, qui reste à finaliser, a été signé par Tony Fernandes, le PDG de Capital A (la maison mère du groupe AirAsia), et par Christian Scherer, le PDG d'Airbus Commercial Aircraft, en présence du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim.

Les livraisons des nouveaux monocouloirs long-courriers sont programmées entre 2028 et 2032. Certains de ses appareils viendront donc logiquement en remplacements d’A321neo déjà attendus par le groupe malaisien. Ils permettront de desservir plus efficacement des lignes plus longues et mal desservies, notamment vers l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'Europe...