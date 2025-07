A la suite de son assemblée générale le 10 juillet, le conseil d’administration du GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) a élu Olivier Andriès comme président. Le directeur général de Safran succède à Guillaume Faury, président d’Airbus, qui occupait ce poste depuis juillet 2021 et dont le mandat arrivait à expiration.

Rappelant que la présidence de Guillaume Faury avait été marquée par la reprise post-covid, les difficultés de la chaîne d’approvisionnement et les bouleversements géopolitiques, il a évoqué les grands défis que l’industrie doit toujours relever : assurer une augmentation significative et viable de la production dans un contexte de réarmement et de renforcement de la souveraineté, la montée en cadence, préparer l’aviation du futur et attirer les jeunes.

A l’occasion de cette assemblée générale, l’adhésion de nouveaux membres a également été approuvée. Le GIFAS compte désormais 519 membres, dont 159 ETI, 233 PME et 92 startups.

Enfin, les présidents du GEADS (Groupe des Équipementiers Aéronautiques, de Défense et Spatiaux) et du Comité Aéro-PME ont été reconduits.