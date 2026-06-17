Le premier C295 d’Airbus Airbus Defence and Space assemblé en Inde a effectué avec succès son vol inaugural le 10 juin depuis le site industriel de Tata Advanced Systems Limited (TASL) à Vadodara, dans l’État du Gujarat. Il était sorti d’usine le 12 mai dernier.

Sa livraison à l’Indian Air Force (IAF) est prévue d’ici la fin de l’année.

Pour rappel, Airbus Defence and Space et Tata avaient inauguré cette nouvelle ligne d’assemblage, la première établie par le secteur privé en Inde, en octobre 2024, trois ans après la signature du contrat d’acquisition de 56 C295 par l’armée de l’air indienne pour remplacer ses vénérables Hawker Siddeley HS 748.

Seize appareils ont été ainsi été produits et livrés en état de vol par l’usine historique de Séville (dernier exemplaire arrivé en Inde en août dernier), les quarante autres devant sortir de la FAL de Vadodara dans le cadre du programme « Make in India » d’ici 2031, hors contrats potentiels supplémentaires.