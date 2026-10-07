L’Allemagne envisage de passer une nouvelle commande auprès d’Airbus Defence and Space portant sur 16 A400M destinés à remplacer des appareils du même type, mais dépourvus de certaines capacités tactiques.

Le ministre de la Défense Boris Pistorius a confirmé ce projet le 29 septembre lors d’une visite du site industriel d’Airbus de Brême. L’opération reste soumise à l’approbation du Bundestag.

La Bundeswehr aligne déjà 53 A400M, des appareils livrés entre décembre 2014 et avril 2026. Ils sont principalement basés à Wunstorf, près de Hanovre.

Selon Boris Pistorius, 16 appareils de ces appareils sont configurés pour des missions logistiques et ne disposent pas de capacités tactiques telles que la protection contre les tirs de missiles. Ils seraient ainsi progressivement remplacés par des avions neufs.

Les exemplaires retirés seraient alors proposés à la vente à des pays partenaires.