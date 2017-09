Chez AFI KLM E&M, la maintenance prédictive concerne aussi les APU

AFI KLM E&M a étendu ses services de maintenance prédictive aux groupes auxiliaires de puissance au début du mois de septembre. EPCOR, sa filiale spécialisée dans la MRO des APU, propose donc désormais la solution PROGNOS for APU.



Il s'agit d'utiliser le big data pour contrôler en temps réel les performances de ces équipements et anticiper leurs défaillances potentielles, permettant d'optimiser les opérations de maintenance et limiter au maximum leur impact en les programmant au moment le plus opportun pour la compagnie et avant que la panne ne se produise.