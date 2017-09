Transavia reste fidèle à EPCOR pour ses APU

Transavia a reconduit son contrat de support avec EPCOR pour les APU de sa flotte de 737 NG pour plusieurs années.



La compagnie low-cost figure parmi les clients historiques d'EPCOR, filiale d'AFI KLM E&M spécialisée dans l'entretien et la maintenance des générateurs de puissance auxiliaires et d'équipements pneumatiques.



Transavia dispose aujourd'hui de 44 Boeing 737-800 et -700 basés à Amsterdam et de 29 737-800 basés en France (Transavia France).