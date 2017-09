Le radôme SUMS d'EAD Aerospace monte à bord des 777 de Qatar Airways

Le radôme d'EAD Aerospace accueille en effet le système d'antennes satellitaires JetWave d'Honeywell pour pouvoir se connecter à la constellation Global Xpress d'Inmarsat (GX), proposant ainsi une connectivité à haut débit en bande Ka.



EAD Aerospace a indiqué qu'elle avait décroché un STC spécifique auprès de l'EASA en un temps record pour pouvoir lancer l'installation du radôme SUMS sur les Triple Sept de Qatar Airways. Elle précise que son système ARINC 791 est particulièrement facile à installer, avec peu de modifications nécessaires au niveau du fuselage. La compagnie qatarie installe d'ailleurs ses radômes SUMS durant les visites de maintenance programmées de ses 777, c'est-à-dire sans avoir à immobiliser l'appareil au-delà des périodes déjà prévues. Les appareils se voient aussi équiper de serveurs et de point d'accès Wi-Fi, avec les câblages associés.



Inmarsat avait dévoilé début juin que Qatar Airways serait la première compagnie du Moyen-Orient à déployer la nouvelle connectivité en bande Ka d'Inmarsat, avec l'objectif d'équiper plus de 130 de ses appareils. Les A350 ont été équipés en Line-fit, les 43 Boeing 777 passagers étant pour l'instant les seuls concernés par cette modification (Qatar Airways doit aussi recevoir 10 777-300ER neufs). L'activation de GX sur les premiers appareils de Qatar Airways est attendue avant la fin de l'année.



L'entreprise du val de Marne travaille sur son radôme SUMS depuis 2014. Le Journal de l'Aviation avait d'ailleurs découvert l'existence de ce support d'antenne Satcom compatible avec l'antenne JetWave d'Honeywell à l'occasion de l'édition 2016 du salon Aircraft Interiors de Hambourg (lire l'article :



Après avoir décroché les STC pour pouvoir installer ses radômes SUMS sur les monocouloirs Airbus (2016) et sur les A330 et 777 (2017), EAD Aerospace espère désormais obtenir le précieux sésame sur A340 et 747 très bientôt.



C'est une bien belle vitrine que peut désormais afficher la société française EAD Aerospace. La filiale d'Eclipse agréée Part 21J (conception) et Part 21G (production) vient en effet d'annoncer que c'est son radôme SUMS (Satcom Universal Mounting System) qui est en train de venir équiper la flotte de Boeing 777-300ER et -200LR de Qatar Airways, en étroite collaboration avec Inmarsat. Un premier appareil vient ainsi d'être modifié dans les installations MRO de Qatar Airways à Doha et plusieurs autres devraient être équipés dans les toutes prochaines semaines.Le radôme d'EAD Aerospace accueille en effet le système d'antennes satellitaires JetWave d'Honeywell pour pouvoir se connecter à la constellation Global Xpress d'Inmarsat (GX), proposant ainsi une connectivité à haut débit en bande Ka.EAD Aerospace a indiqué qu'elle avait décroché un STC spécifique auprès de l'EASA en un temps record pour pouvoir lancer l'installation du radôme SUMS sur les Triple Sept de Qatar Airways. Elle précise que son système ARINC 791 est particulièrement facile à installer, avec peu de modifications nécessaires au niveau du fuselage. La compagnie qatarie installe d'ailleurs ses radômes SUMS durant les visites de maintenance programmées de ses 777, c'est-à-dire sans avoir à immobiliser l'appareil au-delà des périodes déjà prévues. Les appareils se voient aussi équiper de serveurs et de point d'accès Wi-Fi, avec les câblages associés.Inmarsat avait dévoilé début juin que Qatar Airways serait la première compagnie du Moyen-Orient à déployer la nouvelle connectivité en bande Ka d'Inmarsat, avec l'objectif d'équiper plus de 130 de ses appareils. Les A350 ont été équipés en Line-fit, les 43 Boeing 777 passagers étant pour l'instant les seuls concernés par cette modification (Qatar Airways doit aussi recevoir 10 777-300ER neufs). L'activation de GX sur les premiers appareils de Qatar Airways est attendue avant la fin de l'année.L'entreprise du val de Marne travaille sur son radôme SUMS depuis 2014. Le Journal de l'Aviation avait d'ailleurs découvert l'existence de ce support d'antenne Satcom compatible avec l'antenne JetWave d'Honeywell à l'occasion de l'édition 2016 du salon Aircraft Interiors de Hambourg (lire l'article : EAD Aerospace présente son radôme compatible JetWave ).Après avoir décroché les STC pour pouvoir installer ses radômes SUMS sur les monocouloirs Airbus (2016) et sur les A330 et 777 (2017), EAD Aerospace espère désormais obtenir le précieux sésame sur A340 et 747 très bientôt.