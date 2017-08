AFI KLM E&M assurera le soutien de la flotte A350 de Delta et se rapproche de Delta TechOps

Le rapprochement d'Air France-KLM et Delta Air Lines concernera également les activités de maintenance. AFI KLM E&M a en effet annoncé le 31 août qu'elle avait remporté un contrat de support équipements pour la flotte d'A350 de la compagnie américaine. Il s'accompagne d'un accord de réciprocité qui doit permettre à la société de maintenance de bénéficier des capacités équipements de Delta TechOps.



Delta confie ainsi la réparation de ses équipements A350 à la division MRO d'Air France-KLM et obtient un accès à son pool de pièces de rechange en Europe et aux Etats-Unis. La compagnie américaine doit à terme exploite 25 exemplaires de l'appareil. Elle a reçu le premier mi-juillet et a déjà réalisé plusieurs vols d'entraînement avec, y compris un vol transpacifique vers Tokyo - qui sera la première route internationale desservie à partir de la fin octobre. La livraison du deuxième exemplaire aura lieu le 1er septembre.



L'accord de réciprocité va plus loin et fait écho au rapprochement capitaliste annoncé fin juillet - Delta va acquérir une participation de 10% dans Air France-KLM via une augmentation de capital qui sera soumise à l'approbation des actionnaires d'Air France-KLM lors d'une assemblée générale extraordinaire le 4 septembre.



« L'extension de leur partenariat au domaine de la maintenance aéronautique permet aux deux compagnies de s'apporter mutuellement des services MRO et de capitaliser sur leurs forces respectives, notamment via des échanges de charge », explique AFI KLM E&M dans un communiqué. Delta TechOps est le troisième Airline MRO mondial, derrière Lufthansa Technik et AFI.