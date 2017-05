Malaysia Airlines étend son contrat de support avec AFI KLM E&M

Malaysia Airlines a étendu son contrat de support équipements avec AFI KLM E&M pour sa flotte de 737-800. L'accord comprend désormais un nombre plus important de Part Numbers et couvre une flotte plus grande, 54 appareils contre 35 initialement, c'est-à-dire l'intégralité des monocouloirs de la compagnie malaisienne.



Malaysia Airlines a également décidé de prolonger la durée du contrat sur les années à venir. Le programme de support CSP (Component Services Program) 737 est opéré conjointement par AFI KLM E&M et Boeing.



Malaysia Airlines dispose également de l'accès au pool de pièces de rechange régional d'AFI KLM E&M à Kuala Lumpur et du pool principal à Amsterdam.