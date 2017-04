Un banc moteur pour les F135 aux Pays-Bas

Les Pays-Bas devraient être dotés d'un banc moteur F135 à l'horizon 2019, afin de pouvoir opérer les essais et tests liés au moteur du F-35 de Lockheed Martin et à son MCO. Le site de Woensdrecht fera également office de « centre logistique » dans le domaine de la maintenance.



Les États-Unis avaient confirmé en novembre dernier que le hub européen de MCO pour la gestion des moteurs de Pratt & Whitney serait basé en Turquie, avec les Pays-Bas et la Norvège à partir de 2020-2021. Le hub européen pour les cellules sera quant à lui basé en Italie, avec un renfort éventuel de la Grande-Bretagne.