AFI KLM E&M et GMF AeroAsia veulent renforcer leurs liens

AFI KLM E&M a annoncé le 4 avril qu'un protocole d'accord avait été signé avec Garuda Maintenance Facility AeroAsia, fixant les grands traits d'une collaboration renforcée dans la MRO. Elle devrait s'appliquer au support moteurs, équipements et avion. Par ailleurs, des échanges d'experts auront lieu entre les deux groupes afin de renforcer les formations et développements réciproques, par exemple sur l'intégration des systèmes et l'échange de données, notamment dans le domaine de la maintenance prédictive.



Un premier MoU avait été signé en 2016 lors du salon de Singapour, confiant (...)