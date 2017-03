Air France Industries-KLM Engineering & Maintenance se renforce en Chine

La division MRO d'Air France KLM, AFI KLM E&M, a créé une joint-venture avec Beijing General Aviation Co Ltd (BGAC) à Pékin dans le domaine de la maintenance en ligne. La nouvelle société, baptisée AFI KLM E&M-BGAC Line Maintenance Co, démarrera ses activités à partir du 1er avril prochain. Elle est détenue à 60 % par AFI KLM E&M, le solde du capital étant entre les mains de BGAC. Cette dernière, filiale du groupe automobile BAIC, veut se renforcer dans le secteur aéronautique.



BAIC a créé BGAC pour (...)