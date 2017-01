AFI KLM E&M a remporté le contrat d'entretien des moteurs GEnx de la flotte de 787-9 de Xiamen Airlines. La compagnie chinoise exploitera à terme six 787-9, dont le premier a été livré en décembre.



La société de MRO précise que l'accord couvre la réalisation des shop visits des moteurs, ainsi que l'entretien et la mise à disposition de moteurs de rechange.



Il s'ajoute au contrat support équipements et moteurs déjà en vigueur entre les deux partenaires sur les 787-8 de la compagnie (six en service).