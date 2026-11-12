L’Airbus A320neo qui va prochainement rejoindre la flotte d’Air Greenland porte désormais les couleurs de la compagnie. Baptisé Unaaq et portant le numéro de série 7 352, il a été peint par Magnetic MRO dans ses installations à Tallinn.

La société de maintenance précise que le projet qui lui a été confié à la fin de l’été portait sur le décapage complet de l’appareil, pour ôter la précédente livrée aux couleurs de SAS, une inspection technique approfondie, puis l’application de la nouvelle livrée.

« L’équipe a vraiment fait un excellent travail sur la livrée d’Air Greenland, malgré la complexité liée à l’utilisation du rouge. Le rouge ne pardonne aucune erreur ; la préparation de l’avion et l’application de la peinture constituent donc les étapes les plus importantes », explique Rihards Priedkalns, responsable du département peinture chez Magnetic MRO.

L’appareil doit entrer en service en avril 2027. Il reliera le Groenland à Copenhague depuis le nouvel aéroport international d’Ilulissat, soutenant les opérations de son autre Airbus, l’A330-800 – actuellement en visite de maintenance programmée, avec un retour en service programmé pour le 19 novembre. Il offrira 168 places, dix-huit en premium economy et 150 en classe économique.