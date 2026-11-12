Cathay Pacific n’a pas encore reçu ses A330neo qu’elle en commande davantage. Le groupe hongkongais a placé une commande ferme auprès d’Airbus pour acquérir quatorze appareils, répartis entre onze A330-900 et trois A321neo.

Les A330-900 proviennent de la conversion de droits d’achat que Cathay Pacific détenait sur ces appareils, après sa commande initiale de 2024. Elle portait alors sur l’intégration de trente A330-900. Les livraisons des 41 appareils doivent débuter en 2028, celles des onze qui viennent d’être convertis étant prévues entre 2031 et 2035.

Ces appareils ont vocation à moderniser la flotte long-courrier de la compagnie, en remplaçant les A330-300 actuellement en service – elle en compte 42. Elle compte également sur eux pour assurer sa croissance. Destinés principalement à desservir les destinations asiatiques du réseau, ils lui apporteront également la flexibilité nécessaire pour desservir des destinations plus lointaines par la suite.

En parallèle, les trois A321neo viennent s’ajouter aux 32 A320neo/A321neo commandés par le groupe en 2023. Ils rejoindront la flotte de sa filiale HK Express et amélioreront ses capacités d’expansion vers la Chine continentale et d’autres routes court-courrier.

« Chez Cathay, nous continuons à réaliser d’importants investissements pour améliorer l’expérience de nos clients et stimuler notre croissance à long terme. Ces nouvelles commandes portent à 120 le nombre total de livraisons d’avions prévues à partir de 2026, ce qui nous rapproche de notre objectif de 150 nouvelles livraisons et de la mise en place d’un réseau desservant 150 destinations au cours des dix prochaines années, si les conditions du marché sont favorables », commente Ronald Lam, directeur général du groupe Cathay. Il ajoute : « elles portent également à plus de 150 milliards de dollars hongkongais [19,2 milliards de dollars américains, ndlr] le montant total des investissements engagés pour la période de dix ans comprise entre 2026 et 2035. »