Les actionnaires d’easyJet ont approuvé l’offre de rachat du fonds américain Apollo, qui valorise compagnie aérienne britannique à bas coûts à 5,7 milliards de livres sterling (environ 6,8 milliards d’euros). L’approbation porte sur une acquisition par Eagle Bidco, société détenue indirectement par des fonds Apollo. Elle est structurée sous la forme d’un « scheme of arrangement » (procédure juridique de réorganisation), qui nécessite à la fois l’approbation du tribunal et le vote des actionnaires.

Selon le calendrier indicatif, qui reste susceptible d’évoluer, l’opération devrait être finalisée avant la fin du premier trimestre 2027. La cotation des actions easyJet à la Bourse de Londres serait suspendue avant la prise d’effet du dispositif, puis annulée après sa mise en œuvre.

Le maintien des activités d’easyJet dans l’Union européenne constitue un enjeu réglementaire majeur du rachat. Sa filiale autrichienne easyJet Europe devra continuer de respecter les règles imposant une détention à plus de 50% et un contrôle effectif par des intérêts européens. Le montage prévoit notamment de plafonner la participation des fonds Apollo à 49,9% du capital ordinaire de la nouvelle société de tête et de confier la majorité des sièges de son conseil d’administration à des ressortissants de l’Union européenne.

Pour rappel, Castlelake avait formulé plusieurs offres pour l’acquisition d’easyJet depuis le mois de juin mais Apollo s’est par la suite manifesté avec un projet d’acquisition concurrent plus généreux et surtout plus en phase avec la stratégie actuelle du transporteur low-cost. La compagnie easyJet transporte aujourd’hui plus de 100 millions de passagers par an entre 165 aéroports répartis dans 37 pays. Le groupe easyJet exploite 369 appareils de la famille Airbus A320.