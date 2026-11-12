Boeing n’a livré que 49 appareils au mois d’octobre, contre 57 en septembre et 53 un an plus tôt. Ces livraisons ont consisté en 32 monocouloirs de la famille 737 MAX (contre 43 en septembre), ainsi que 11 787, deux Boeing 777F et trois Boeing 767. L’une des livraisons de 767 concerne le programme d’avions ravitailleurs KC-46, les deux autres étant des 767-300F.

Sur les dix premiers mois de 2026, Boeing totalise 524 livraisons, contre 493 à la même période l’année dernière, soit une progression de 6,3%.

Boeing a par contre enregistré 165 commandes nettes d’avions commerciaux en octobre, soit son meilleur total pour un mois d’octobre depuis 1997. Ces contrats ont consisté en 150 appareils de la famille 737 MAX et 15 Boeing 787.

Le loueur Avolon est à l’origine de 140 de ces commandes de monocouloirs. Allegiant Air a également commandé 6 737 MAX. Les 4 737 MAX restant ainsi que l’ensemble des 15 Dreamliner ont été attribués à des clients non identifiés. Boeing n’a enregistré aucune annulation en octobre.

Pour rappel, l’avionneur américain prévoit de réduire d’environ 5% les effectifs de sa division Avions Commerciaux (environ 2 500 postes) conséquence d’une montée en cadence plus lente qu’anticipée sur ses programmes.