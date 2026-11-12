La future compagnie privée américaine Magnifica Air, basée en Floride, a confirmé une commande ferme de dix ACJ220-300 auprès d’Airbus. Ces appareils figuraient déjà au carnet de commandes de l’avionneur européen, mais sous l’identité d’un client non divulgué.

Magnifica Air avait présenté son projet au salon NBAA-BACE de Las Vegas en octobre 2025. Elle prévoit d’exploiter une flotte de 17 appareils, dont certains en leasing, 14 ACJ220 et 3 ACJ321neo. Les appareils recevront des cabines ultra-premium à faible densité, privilégiant l’espace et le confort des passagers.

La compagnie américaine entend ainsi proposer des prestations personnalisées aux voyageurs d’affaires, avec un accès à des terminaux d’aviation privée et des services de conciergerie. En configuration entièrement affaires, l’ACJ220-300 affiche une autonomie maximale de 4 000 milles nautiques, correspondant à plus de neuf heures de vol.

Magnifica Air a également retenu plusieurs solutions numériques Skywise d’Airbus, dont la plateforme d’analyse de données Skywise Core X1, ainsi que des outils dédiés à la préparation des vols, à la gestion des opérations et des équipages et aux bases de données de navigation. L’objectif est d’optimiser les opérations techniques et en vol.

Magnifica Air souhaite commercialiser une expérience intermédiaire entre la première classe des transporteurs traditionnels et l’aviation privée. Le démarrage de ses opérations commerciales est désormais prévu pour début 2028.