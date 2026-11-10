Lufthansa a célébré la livraison de son premier A350-1000, qui se trouve être également son 700e Airbus. Il s’agit par ailleurs de son septième appareil revêtant une livrée spéciale commémorant le centenaire de la compagnie. Immatriculé D-AIFA et baptisé Deutschland, il entrera en service le 3 décembre sur la liaison Munich – Tokyo (Haneda).

Il rejoindra sa base le 11 novembre, pour y subir les derniers préparatifs avant son entrée en service.

Lufthansa rappelle que le groupe a commandé quinze exemplaires de l’A350-1000, dont les dix premiers seront affectés aux opérations de Lufthansa au départ de Munich. Ils seront livrés d’ici 2030.

La compagnie répète également qu’ils seront aménagés dans une configuration quadriclasse de 300 places. La première classe pourra accueillir trois à quatre personnes, le bloc au milieu consistant en une « suite plus » pouvant accueillir un ou deux passagers, selon qu’ils voyagent accompagnés ou non. La classe affaires abrite 49 sièges, dont huit sous forme de suite. La premium economy pourra accueillir 35 passagers et la classe économique 212. L’A350-1000 sera également le premier appareil long-courrier équipé de la technologie Starlink.

« L’A350-1000 deviendra notre nouveau fleuron au sein de notre hub cinq étoiles de Munich. Il consomme jusqu’à 30 % de carburant en moins par passager, tout en offrant des coûts unitaires nettement inférieurs », se réjouit Carsten Spohr, PDG du groupe Lufthansa. Il souligne également l’importance symbolique de cette livraison. « Le fait qu’en tant que plus grand client d’Airbus au monde, nous prenions livraison de notre 700e avion Airbus exactement 50 ans après la première livraison d’Airbus à Lufthansa, et l’année de notre 100e anniversaire, fait de ce moment un événement très spécial pour nous. Notre partenariat est un excellent exemple de ce que l’Europe peut accomplir lorsqu’elle travaille main dans la main. Le succès d’Airbus en tant que constructeur aéronautique européen et du groupe Lufthansa en tant que premier groupe aérien européen est donc bien plus qu’une simple réussite économique. Il s’inscrit dans la souveraineté de l’Europe. »