SMFL Helicopters (SMFLH), nouvelle société de leasing d’hélicoptères de Sumitomo Mitsui Finance and Leasing (SMFL), a été officiellement lancée le 2 mars à la suite de l’acquisition de LCI et de Macquarie Rotorcraft Limited (MRL) via SMFL LCI Helicopters Limited.

Basée à Dublin, avec des bureaux notamment à Limerick, Londres et Singapour, l’entité regroupe une flotte d’environ 290 hélicoptères en service ou en commande. Son portefeuille comprend ainsi des appareils de dernière génération d’Airbus et Leonardo opérés par 52 clients sur six continents, principalement pour les missions médicales d’urgence, le transport offshore, la recherche‑sauvetage et autres opérations critiques.​

Le lancement de la nouvelle plateforme mondiale de leasing d’hélicoptères intervient après le feu vert de l’Autorité britannique de la concurrence (CMA) pour l’acquisition de Macquarie Rotorcraft par SMFL LCI Helicopters en novembre dernier. John Petkovic est désigné PDG de SMFL Helicopters, avec une prise de fonction formelle attendue plus tard en 2026, une fois les protocoles finalisés et son installation à Dublin effective.

« Le lancement de SMFL Helicopters nous offre une formidable opportunité de créer une société de leasing qui allie les compétences et l’expérience de notre talentueuse équipe à la solidité financière de SMFL afin de proposer des solutions de leasing innovantes à nos clients du monde entier » a déclaré John Petkovic.

La genèse de SMFLH remonte à 2020 avec la création d’une coentreprise de leasing d’hélicoptères entre SMFL et LCI.

Pour se démarquer, le nouveau loueur ambitionne d’établir « de nouvelles références en matière de fiabilité, d’innovation et de service client ».